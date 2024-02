STJD lamenta ataque a atletas do Fortaleza e prevê medidas contra torcidas

O Superior Tribunal de Justiça Desportiva do Futebol (STJD) se pronunciou na nesta quinta-feira (22) sobre o ataque contra o ônibus da delegação do Fortaleza após empate em 1 a 1 diante do Sport, pela Copa do Nordeste. O ato violento partiu por parte de torcedores do clube pernambucano.

Em nota, a entidade esclarece que, por se tratar de uma infração ocorrida fora do estádio — no caso, da Arena Pernambuco, no Recife (PE) — a competência para análise e denúncia é exclusiva da Secretaria de Segurança Pública do estado de Pernambuco.

No comunicado, entretanto, o STJD afirma que, caso haja a identificação dos responsáveis pelos atos, existe a possibilidade de punição contra as torcidas identificadas. Nessa ocasião, a Procuradoria analisará possíveis medidas a serem tomadas.