'Fortaleza não tem que jogar até ter punição', diz Marcelo Paz sobre ataque

'Foi um terror, um trauma absurdo': "Foi algo aterrorizante, eu estava no ônibus, fico sempre nas poltronas da frente, estávamos voltando do jogo, era tarde, mais de meia-noite, o ônibus vinha em boa velocidade e eu vi um movimento de torcedor do Sport, notoriamente da organizada, com camisa amarela, correndo. Quando a gente passou um pouquinho, veio o estrondo, a pancada dentro do ônibus e o terror, ninguém sabia o que tinha acontecido, é bomba, é pedra, jogador sangrando desesperado, grito. O saldo disso são 6 jogadores lesionados, o Escobar com 13 pontos no rosto e trauma cranioencefálico, o João Ricardo com sete pontos na testa, o Tite com pedaço de vidro na panturrilha que não conseguiu ser retirado, o Sasha, o Brites e o Dudu também com estilhaços pelo corpo, ferimentos na cabeça e nas pernas, foi terrível. Um trauma absurdo, ninguém sabia nem esperava, a gente voltando de um jogo, a gente trabalhando, o jogo foi normal, não teve nenhum incidente no jogo, jogo jogado, 1 a 1, os times se respeitam, se conhecem, tem quatro jogadores ex-Fortaleza no Sport, os treinadores se conhecem da Argentina, são de Rosário os dois, o presidente do Sport é meu amigo e acontece um negócio desses com vândalos, não é a primeira vez. Quando o agente começa a aceitar a pedra, é porque já faliu, dessa vez foi uma bomba e seis pessoas ficaram feridas.

'Espero que as autoridades façam a parte dela': "Fizemos um B.O. ainda ontem a noite, a diretoria do Sport prestou todo o suporte a gente, mobilizou a equipe médica deles, mobilizou contatos em Recife, estavam muito chateados com o que aconteceu, a gente percebe claramente que não há uma conivência entre a diretoria do Sport e esses atos, mas fizemos o B.O., está tudo registrado, os jogadores devem ser ouvidos virtualmente, nossa parte estamos fazendo, espero que as autoridades façam a parte dela, identificarem, prenderem e punirem exemplarmente, nas esferas esportivas também, se tiver que ter punição. Fizemos o que tínhamos que fazer, dar suporte médico, emocional aos nossos atletas, e também o B.O".

