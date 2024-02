Delegação do Fortaleza volta ao Ceará e atletas serão monitorados por clube

A delegação do Fortaleza chegou hoje (22) ao Ceará depois do ataque ao ônibus após empate com o Sport pela Copa do Nordeste.

O que aconteceu

O Fortaleza compartilhou fotos dos jogadores feridos e informou que eles "vão seguir sendo monitorados e cuidados pelo DM do clube". A manifestação aconteceu em postagem nas redes sociais.