Arrascaeta exalta atuação do Flamengo em goleada e projeta jogo contra Flu

O Flamengo goleou o Boavista nesta terça-feira, no Maracanã, e garantiu vaga nas semifinais do Campeonato Carioca. Com grande atuação coletiva, o meia Arrascaeta marcou duas vezes e falou do bom desempenho rubro-negro.

"A gente tem que contribuir. Seja com o passe simples ou gol. Temos que seguir assim, criar muitas chances. Vamos continuar trabalhando", disse ele à Band.

Além disso, Arrascaeta projetou o próximo desafio do Flamengo. Os rubro-negros terão o clássico contra o Fluminense, neste domingo, às 16 horas (de Brasília), no Maracanã. O confronto é direto pela liderança do Estadual.