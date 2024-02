Athletico-PR convoca reunião para mudar nome do estádio

Petraglia é o atual presidente do Athletico-PR. Ele está no clube desde 1984, quando assumiu o posto de diretor. Desde então, ele se tornou uma figura cada vez mais importante para a equipe.

Atualmente, o Estádio Joaquim Américo Guimarães é conhecido como Ligga Arena, devido à venda dos naming rights.

Veja a nota do Athletico-PR na íntegra

O Presidente do Conselho Deliberativo do Club Athletico Paranaense (CAP), com espeque no artigo 54, incisos II, "a" do Estatuto Social, convoca REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA do Conselho Deliberativo, a ser realizada no dia 26 de fevereiro de 2024 (segunda-feira), em formato presencial, no Estádio Joaquim Américo Guimarães (Rua Buenos Aires, 1.160, bairro Água Verde, Curitiba - PR), às 18h30min em primeira convocação e, às 19h00min em segunda convocação, com qualquer número de conselheiros presentes, para deliberação da seguinte Ordem do dia:

a) alteração do artigo 99 do Estatuto Social para mudança da nomenclatura oficial do "Estádio Joaquim Américo Guimarães" para "Estádio Mario Celso Petraglia"; e

b) assuntos gerais.