Presidente do São Paulo nega ter recebido proposta por James Rodríguez

"A ideia é mantê-lo. A gente nunca sabe o que vai acontecer, uma proposta... não tem nenhuma proposta. Mas, chegando uma proposta, será avaliada, discutida. Não seria diferente com ele, mas não chegou proposta", prosseguiu o mandatário tricolor.

A troca de treinador no São Paulo é um ponto que pesa a favor de James Rodríguez na sua busca pela titularidade. Thiago Carpini já demonstrou que conta com o colombiano para 2024, mas, como ainda não está 100% fisicamente, ele aguarda sua primeira oportunidade do ano.

"Se vier uma proposta, como veio proposta para três jogadores antes da final [da Copa do Brasil] contra o Flamengo, e não vendemos, porque tínhamos um objetivo, apostamos naquele título histórico. Agora, não chegou proposta nenhuma. Se chegar, vamos analisar. Se for boa para o jogador, tudo é um contexto. Mas, hoje ele é jogador do São Paulo, e amanhã quero ver ele treinando, correndo no CT", concluiu Julio Casares.

Ainda não há uma definição sobre quando James Rodríguez será relacionado para uma partida. Há a expectativa de que ele viaje com o elenco para Belo Horizonte, neste fim de semana, para a Supercopa do Brasil, contra o Palmeiras, no Mineirão. Mas, caso isso não se confirme, seu primeiro jogo oficial de 2024 deve acontecer no Campeonato Paulista.