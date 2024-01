Estreante em Copinha, promessa do Corinthians vive "sonho" em final do torneio

Nesta quinta-feira (25), às 15h30, Bahia e seus companheiros enfrentarão o Cruzeiro em casa, contando com o apoio fervoroso de sua torcida, que promete transformar a Arena em um verdadeiro caldeirão. Em caso de vitória, o Corinthians manterá seu posto como o maior vencedor da competição, solidificando ainda mais seu legado nas categorias de base do futebol brasileiro.

Classificação e jogos Copa São Paulo

"É um sentimento único poder disputar a final diante da nossa torcida na Neo Química Arena. Sabemos da importância desse jogo e do papel que a torcida corinthiana desempenha. O time está confiante, mas cientes dos desafios que enfrentaremos. Estamos concentrados e prontos para dar o nosso melhor, honrando essa camisa que representa tanto para nós e para a torcida." finalizou Bahia.

O meio-campista é um dos líderes da equipe sub-17 do Corinthians, e avançou de categoria para disputar a Copinha. O atleta foi um dos convocados para a Copa do Mundo Sub-17, disputada na Indonésia, no final de 2023.

"Começar minha trajetória na equipe sub-20 com uma decisão de Copinha é muito gratificante e a realização de um sonho. O Corinthians é um clube que valoriza sua base, visto os últimos títulos do time na competição, sendo o maior vencedor. Estou muito feliz com esse começo e espero poder terminar da melhor forma", completou.

Quer saber tudo o que rola com o Corinthians sem precisar se mexer? Conheça e siga o novo canal do UOL dedicado ao time no WhatsApp.