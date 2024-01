Estreante marca, e Cruzeiro vence o Villa Nova na estreia do Mineiro

Na próxima rodada, portanto, o Cruzeiro recebe o Athletic-MG, às 16h30 (de Brasília) de sábado (27), na Arena do Jacaré, em Sete Lagoas (MG). No domingo, o Villa Nova visita o Itabirito, a partir das 11 horas, na Arena Independência, em Belo Horizonte (MG).

Classificação e jogos Mineiro

Os gols de Villa Nova e Cruzeiro

A estreia do Cruzeiro no Estadual teve gol de estreante no clube. Aos 28 minutos do primeiro tempo, Matheus Pereira recebeu passe na área e chutou cruzado, encontrando o argentino Juan Dinenno livre para empurrar para o fundo da rede.

O Villa Nova chegou a empatar o confronto quatro minutos mais tarde. Wesley Hiago aproveitou rebote de Rafael Cabral e deixou tudo igual. No entanto, o VAR entrou em ação e auxiliou o árbitro a enxergar falta do atacante Caio Mancha no início da jogada, anulando o gol.

Os donos da casa, no entanto, não se abalaram com a anulação e seguiram em busca da igualdade, que chegou ainda na etapa inicial, com Wendson. Aos 46 minutos, o atacante recebeu pelo alto, livre na grande área, e cabeceou no canto de Rafael Cabral, anotando o 1 a 1.

Na volta do intervalo, já aos 30 minutos, o Cruzeiro balançou as redes com Ian Luccas, após desvio de cabeça em falta cobrada por Matheus Pereira. No entanto, após longa revisão no monitor do VAR, o árbitro anulou o tento por impedimento.