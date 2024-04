LeBron e Anthony Davis comandam vitória, Lakers derrotam Nuggets e seguem vivos na NBA

O Los Angeles Lakers continua vivo na busca de fazer ainda mais história na NBA. Com grande atuação da dupla LeBron James e Anthony Davis, derrotou, na noite deste sábado, o Denver Nuggets por 119 a 109 e diminuiu a vantagem do adversário por 3 a 1. Nunca antes uma equipe conseguiu virar após estar perdendo o confronto por 3 a 0.

"Fizemos uma grande partida, conseguimos pressioná-los principalmente do terceiro quarto para frente e estamos vivos. Para conseguirmos avançar, vamos ter que entrar no próximo jogo ainda melhores. Temos uma longa caminhada pela frente", disse LeBron James, que anotou 30 pontos, além de protagonizar grandes lances, como ponte aérea, enterrada, após roubar a bola de um jeito espetacular de Jokic, e assistência digna de um craque.

Seu "fiel escudeiro" também teve atuação destacada, Anthony Davis anotou 25 pontos e contribuiu com impressionantes 23 rebotes, além de seis assistências. Do outro lado, Jokic foi o cestinha com 33. Michael Porter Júnior também foi bem ao marcar 27 pontos.

Chamou atenção também o jeito que os Lakers encararam a partida. Eles brigaram por todas as bolas e estiveram à frente do placar do início ao fim, não caindo de produção no terceiro quarto, como aconteceu nas partidas anteriores.

Os times voltam às quadras na segunda-feira para o quinto jogo da série. Em caso de vitória, o atual campeão Denver Nuggets avança para a semifinal da Conferência Oeste.

VITÓRIA DO BOSTON CELTICS

Um dos favoritos ao título, o Boston Celtics voltou à frente da série ao derrotar o Miami Heat por 104 a 84, em Miami. Jayson Tatum foi quem liderou o triunfo com 22 pontos, 11 rebotes e seis assistências. Jaylen Brown também teve grande atuação, com 22 pontos e oito rebotes.

O Heat sentiu falta mais uma vez de dois dos seus astros. Jimmy Butler não pôde atuar por causa de um problema no joelho. Já Terry Rozier vem sentindo dores no pescoço e também foi vetado. Mesmo assim, ainda está no páreo. Os Celtics lideram por 2 a 1.

Já o Orlando Magic empatou por 2 a 2 a série ao derrotar o Cleveland Cavaliers por 112 a 89, com destaque para o alemão Franz Wagner, que somou 34 pontos e 13 rebotes, no Kia Center. Os donos da casa não deram a menor chance ao rival neste sábado.

Por fim, o Oklahoma City Thunder abriu 3 a 0 ao atropelar o New Orleans Pelicans por 106 a 85, com três jogadores marcando mais de 20 pontos: Shai Gilgeous-Alexander (24), Josh Giddey (21) e Jaden Williams (21).

Confira os jogos deste sábado:

Orlando Magic 112 x 89 Cleveland Cavaliers

New Orleans Pelicans 85 x 106 Oklahoma City Thunder

Miami Heat 84 x 104 Boston Celtics

Los Angeles Lakers 119 a 108 Denver Nuggets

Acompanhe os jogos deste domingo:

Philadelphia 76ers x New York Knicks

Dallas Mavericks x Los Angeles Clippers

Indiana Pacers x Milwaukee Bucks

Phoenix Suns x Minnesota Timberwolves