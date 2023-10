Vini Jr. revela desejo de jogador ao lado de Mbappé: "Todo mundo quer jogar com ele"

"São situações diferentes. O Kylian [Mbappé] tem a situação dele. No caso do Jude [Bellingham], eu sabia que podia vir para o Real Madrid no verão. É perfeito que isso tenha acontecido", comentou Vini Jr.

A jovem estrela da França tem contrato com o Paris Saint-Germain até junho de 2024. Depois desta data, Mbappé poderia se transferir para qualquer clube de forma gratuita.