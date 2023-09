Adeus, San Siro! Milan anuncia projeto para a construção de um estádio próprio

Novo estádio do #ACMilan: o primeiro passo formal foi dado junto ao conselho de San Donato Milanese (em ??) ? https://t.co/QMPP2blpRi

"Há mais de quatro anos, embarcamos com convicção em uma jornada que visa dar ao nosso clube um dos melhores estádios do mundo, que seja capaz de nos acompanhar em um futuro vitorioso e sustentável", disse Paolo Scaroni, presidente do clube.

Localizada na área de San Francesco, o estádio terá capacidade de comportar até 70 mil pessoas. De acordo com o jornalista Simone Cristao, a previsão é que as obras sejam iniciadas até o fim de 2025, com sua inauguração podendo acontecer na temporada 2028/29.