Neymar desmente que tenha pedido demissão de Jorge Jesus do Al-Hilal

O jornal espanhol Sport divulgou nesta segunda-feira que após a briga entre Neymar e Jorge Jesus, o brasileiro teria pedido a demissão do treinador do Al-Hilal. Em comentário no Instagram, o brasileiro fez questão de desmentir a noticia.

"Mentira... Vocês tem que parar de ficar acreditando nessa coisas, páginas como essa, com milhões de seguidores não pode ficar postando fake news! Com todo respeito do mundo, eu peço para que pare com isso. É muita falta de respeito", comentou Neymar.