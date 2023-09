Boca Juniors empata última partida antes de confronto contra o Palmeiras pela Libertadores

O Boca dominou os minutos iniciais, mas não ofereceu perigo real, com apenas uma finalização até chegar ao gol, aos 33 minutos. Em cobrança de escanteio, Lucas Janson subiu mais que todo mundo e cabeceou para abrir o placar.

Com a vantagem, os donos da casa recuaram e viram o Lanús dominar os minutos finais do primeiro tempo e chegar muito perto do empate. Aos 46 minutos, De la Vega finalizou forte, mas parou em boa defesa de Lucho Romero, uma das principais peças do Boca e jogador para o Palmeiras ficar de olho.

A segunda etapa começou no mesmo ritmo que a primeira terminou, e o Lanús empatou com apenas oito minutos. Pedro de La Vega recebeu com espaço pela esquerda e tocou em profundidade para Leandro Díaz, que se esticou para desviar a bola para dentro e deixar tudo igual.

O Boca levou alguns sustos durante o restante da partida, mas contou com finalizações ruins do Lanús para não ficar atrás do placar. Nos minutos finais, os donos da casa chegaram muito perto da vitória através da bola alta. Em duas cobranças de escanteio seguidas, o goleiro Alan Aguerre fez boas defesas para evitar o segundo gol de cabeça do Boca na noite e garantir o empate.