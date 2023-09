Inter goleia o Milan no Derby de Milão e segue com 100% no Italiano

O duelo mais esperado da quarta rodada do Campeonato Italiano terminou em goleada neste sábado. Em San Siro, a Inter de Milão venceu o Milan por 5 a 1 e voltou a se isolar na liderança da Série A.

Henrikh Mkhitaryan marcou dois, e Marcus Thuram, Hakan Çalhanoglu e Davide Frattesi fecharam a vitória contra o rival. Rafael Leão descontou pelo lado do Milan. Com o resultado, a Inter alcançou 12 pontos, enquanto os rossoneros estacionaram com nove, no 3º lugar.

O placar foi aberto logo aos quatro minutos de jogo. No ataque da Inter, Di Marco finalizou cruzado e Mkhitaryan desviou para as redes no meio da área. Após o gol sofrido, o Milan reagiu e viu o adversário se defender à espera de contra-ataques.