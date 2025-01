Ex-gerente do Corinthians falava de sexo com menores; acusado admite erro

Perfil boleiro e atletas chocados

A saída de Rodrigues abalou o elenco do time sub-20 do Corinthians, que, no dia anterior, havia se classificado para a final da Copinha.

A maioria dos atletas ficou assustada porque Rodrigues tinha perfil "boleirão" e "amigo da galera", segundo fontes das categorias de base.

A reportagem ouviu que "foi um baque" e que "muitos jogadores ficaram chocados".

Antes do jogo Corinthians e Vasco, pelas quartas de final do torneio, Rodrigues entrou no vestiário e orientou alguns atletas sobre o estilo de jogo do adversário. Esse comportamento era comum.

O time paulista venceu por 1 a 0. Após a saída do ex-gerente, o executivo do futebol de base corintiano, Alex Brasil, conversou com o elenco e colocou as três psicólogas do clube à disposição.