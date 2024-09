Da USP para o topo do mercado da bola: a ascensão de Rafaela Pimenta

"As pessoas têm a impressão de que a gente passa muito tempo lidando com certos jogadores e menos com outros. Não é verdade. Posso até falar de um jeito que, no fim, é verdade: [jogador] é um pouco igual filho. Cada um precisa de você numa hora diferente, num momento diferente."

O tipo de relação que Rafaela afirma desenvolver com seus atletas faz com que ela tenha uma espécie de instinto materno. A parte humana dos jogadores está acima das cifras para a procuradora.

"Esse é um dos grandes desafios hoje do futebol: com os fundos de investimento, com o futebol 'business', com o futebol 'entertainment', [o desafio] é como manter o humano vivo. O humano tem que vir antes, porque sem o humano não tem futebol."

A mulher por trás da agência

Rafaela Pimenta possui poucos hobbies, além das viagens a Miami nas folgas.

Não só porque os dias de descanso são "praticamente inexistentes", mas porque se mesclam com o contato direto com jogadores.