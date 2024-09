Palmeiras escala Fabinho, e Atlético-MG tem Deyverson; veja os times

Palmeiras e Atlético-MG se enfrentam no estádio Brinco de Ouro da Princesa, em Campinas, pelo Brasileiro, com mudanças na equipe.

O Alviverde tem Fabinho na vaga de Aníbal Moreno no meio de campo. A equipe conta ainda com o retorno de Caio Paulista, que cumpriu suspensão na última rodada.

O Galo, por outro lado, tem desfalques. Paulinho fica fora para evitar desgate, e Lyanco acusou dores no joelho direito. Vale lembrar que o foco do elenco está na disputa das semifinais da Copa do Brasil — enfrenta o Vasco, na Arena MRV, nesta semana.