Jogo do Flamengo hoje: horário e onde assistir ao vivo

O Flamengo visita o Vitória hoje (24), às 20h (de Brasília), no Barradão, pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida será transmitida ao vivo pelo Premiere (pay-per-view).

As duas equipes vivem momentos diferentes na competição. O Flamengo é o terceiro colocado e quer se aproximar do líder Botafogo, enquanto o Vitória é a primeira equipe na zona do rebaixamento.

Após dois resultados ruins jogando no Maracanã, o Flamengo voltou a vencer. O Rubro-Negro superou o Criciúma por 2 a 1, em Brasília, no fim de semana.