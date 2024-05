Tite usa termo do boxe para exaltar Fla e vê 'circunstância' por vaga em 2º

O técnico Tite, do Flamengo, usou um termo do boxe para exaltar o esquema utilizado pela equipe na vitória sobre o Millonarios, em jogo da Libertadores ocorrido na noite desta terça (28). Ele também falou sobre o fato de o rubro-negro ter avançado como 2° lugar do Grupo E do torneio.

O que ele falou

Esquema com Gerson. "O time tem duas formas: pode jogar com dois velocistas do lado ou com um jogador de articulação. O momento é de articulação, com Gerson do lado em um quarteto de meio campo que dá muita posse. Não queria usar um termo do boxe aqui, mas ele fica 'jabeando' [uma relação ao termo "jab", que é um golpe do boxe] o adversário com posse. Inverte lado com posse, aí o adversário corre para um lado, aí vai de outro, aí trabalha curto e vai criando oportunidades. Este é o momento desta equipe."

Classificação no 2° lugar. "É um calendário muito apertado e há uma série de jogos com detalhes importantes. A responsabilidade é de que nós poderíamos ter classificado em 1°, mas há toda uma circunstância em cima disso."