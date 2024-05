São Januário: ex-presidente do Fla revela contrapartida à Barra por reforma

Queria parabenizar o Pedrinho, que tenha sucesso. Embora rubro-negro, uero ver o Vasco bem. E acho que toda a cidade quer ver. E outro detalhe é que acho que vai ajudar a trazer o modernismo para aquela área, que precisa. E ao Sérgio Dias, pelo belo projeto Delair Dumbrosck

Dumbrosck pontuou o que a Câmara da Barra apresentou a Eduardo Paes. Ele também citou possíveis projetos do Flamengo, clube do coração dele.

Deixamos acertado com o prefeito um pacote de obras que vai influenciar muito a Barra da Tijuca para que não se crie problema com o PL, e deixamos acertado que qualquer PL que vier, até mesmo do Flamengo, meu clube, vamos ter de sentar com o prefeito e negociar com ele o que vamos receber aqui [Barra da Tijuca] Delair Dumbrosck

Presidente da Câmara Comunitária da Barra da Tijuca e ex-presidente do Flamengo, Delair Dumbrosck garante que não irá atrapalhar projeto de São Januário do Vasco, mas fez contrapartidas ao prefeito Eduardo Paes e recebeu um sinal positivo do político



"Esse entendimento foi benéfico. Quero desejar sucesso ao Vasco. Ganhamos também. Tem muito vascaíno na Barra. Esse é o entendimento que fizemos com o prefeito, e qualquer novo PL que bata na Câmara venha a se discutir o que vamos receber de benefício. Não é o bairro, é a cidade", completou.

O presidente da Câmara da Barra fez algumas das pontuações feitas aos órgãos públicos. "Deixamos alinhado com o prefeito a extensão do Via Parque até a entrada da linha Amarela, a construção de dois viadutos, seria uma paralela à [Avenida] Ayrton Senna. Todo mundo sabe o que é passar na Ayrton Senna 16h, 17h. Outra é uma rótula ali no Alfa Barra. No dia 19 o prefeito vai estar aqui na Câmara para apresentar".