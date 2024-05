Reforma de São Januário: Vasco, prefeitura e vereadores têm reunião técnica

Pelo lado da Prefeitura estavam presentes na reunião: o secretário municipal de Coordenação Governamental, Jorge Arraes, e o subsecretário executivo de Planejamento Urbano, Thiago Dias.

Entre os vereadores estavam: Alexandre Isquierdo (União), Zico (PSD), Paulo Pinheiro (Psol), Pedro Duarte (Novo), Welington Dias (PDT), Alexandre Beça (PSD), Pablo Mello (Republicanos) e Teresa Bergher (PSDB).

Para nós é muito impactante, depois de tantos anos, poder fazer uma revitalização num estádio histórico para a cidade do Rio de Janeiro. Também, por uma questão de público, sabemos que a torcida do Vasco é uma torcida gigantesca, muito engajada, e ali o estádio, hoje, não comporta. Ele dobraria o número de público e sabemos também do impacto social. Isso tem um significado muito importante para mim, porque sabemos como isso mexe com a estrutura de moradores das comunidades mais próximas, dando mais humanidade. É um impacto não só para o torcedor vascaíno, mas também para a cidade

Pedrinho

Os questionamentos dos vereadores

Teresa Bergher questionou o fato de não ter, no projeto, uma delimitação exata do perímetro do entorno de São Januário que terá que receber melhorias. Os representantes da Prefeitura do Rio se comprometeram a incluir anexos no projeto.

Pedro Duarte demonstrou preocupação em se criar um mecanismo melhor de fluxo de caixa, no sentido de que o Vasco faça a venda do potencial construtivo com menos travas burocráticas. Os representantes da Prefeitura acenaram com a possibilidade de um seguro garantia ampliado, mas isso ainda será avaliado porque oneraria a operação.