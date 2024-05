Parreira diz estar 'zerado' após tratamento contra câncer: 'Nada tão grave'

Parreira não chegou a apresentar sintomas como perda de peso e falta de apetite, já que a doença foi descoberta precocemente. "Não perdi peso considerável, apetite normal, eu peguei no início, então foi tudo normal, fiz o tratamento, tomei os remédios e hoje estou zerado."

Agora, o ex-técnico da seleção brasileira se diz tranquilo e leva uma vida normal, acompanhando o futebol, sua grande paixão, e mantendo suas atividades físicas regulares. "Eu faço atividade fisica duas vezes por semana, eu tenho um personal trainer e continuo fazendo como eu fazia anteriormente sem nenhum problema."

Parreira está curado

O diagnóstico do linfoma contra o qual Parreira lutou veio à tona depois da morte de Zagallo, em janeiro. Em nota, a CBF disse na ocasião que o ex-técnico estava apresentando "excelente resposta". O Linfoma de Hodgkin pode ser altamente prejudicial se não for descoberto em um estágio inicial.

O médico José Luiz Runco, ex-seleção brasileira, disse no último fim de semana que Parreira está curado. Ele acompanhou o amigo e vizinho na ida ao Maracanã para participar do Futebol Solidário, evento da Globo para auxiliar a população do Rio Grande do Sul.