Cruzeiro adota 'cargo de confiança' após perder R$ 780 mi com joias da base

Roque foi vendido ao Barça em 2023 por valor que chega a 74 milhões de euros (R$ 416,3 milhões na cotação atual) entre valor fixo, metas e impostos.

Já Estevão teve sua venda ao Chelsea encaminhada recentemente atingindo a marca de 65 milhões de euros (R$ 365,6 milhões na cotação atual) considerando valor fixo e variáveis.

Somando as duas saídas o total bate em 139 milhões na moeda europeia (R$ 781,9 milhões na cotação atual).

Ele vai ser o homem do futebol de base, vai cuidar da base do Cruzeiro, integrado com o Alexandre (Mattos), que vai ser responsável pelo futebol todo. Tenho muita confiança no Adilson, e estou trazendo para a gente ter segurança de não acontecer o que aconteceu, de tirar nossos meninos e levar. Hoje, os dois meninos (Vitor Roque e Estevão) pagavam quase nossa conta. Não se consegue segurar tudo, mas a gente tem que ter pessoas em que, acreditamos e confiamos

Pedro Lourenço, dono da SAF do Cruzeiro