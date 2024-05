Brasileiros disputam finais de torneio 5v5 e podem ver Champions in loco

O jogão tem relação com o prêmio aos vencedores do 5v5. Os campeões masculino e feminino serão premiados com ingressos para assistir à final entre espanhóis e alemães do estádio.

O torneio começou em 2016 e reúne, todo ano, equipes com cinco jogadores entre 14 a 16 anos. Alguns dos inscritos em edições passadas já engataram uma sequência no futebol, como Sabrina Martins, que já defendeu o Santos, e a colombiana Gisela Robledo, que joga no América de Cali.

O evento já impactou mais de 120 mil jovens ao redor do mundo e pretende "transformar a realidade de jovens de origens diversas".