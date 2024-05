'Assunto resolvido': Flamengo mostra apoio a Gabigol e evita polêmica

O assunto Gabigol com a camisa do Corinthians está encerrado dentro do Flamengo. No primeiro contato com a imprensa depois do ocorrido, Everton Cebolinha e David Luiz demonstraram apoio ao atacante após o pedido de desculpas.

O que aconteceu

Não houve zona mista contra o Amazonas. Por isso, os jogadores ainda não tinham sido questionados sobre o assunto.

Os dois citaram o nível de Gabigol. Ele ficou no banco pelo segundo jogo seguido e ainda não foi utilizado por Tite desde o episódio.