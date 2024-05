Vitão: Coronado comanda o show corinthiano no adeus a Paulinho

Desclassificado na primeira fase do Campeonato Paulista (em um grupo em que Red Bull Bragantino e a modesta Inter de Limeira avançaram) e sem elenco para competir pelos títulos do Campeonato Brasileiro e da Copa do Brasil, o Corinthians sabe que, à vera, a maior chance de conquista na temporada está na secundária competição continental.

E, para isso, além de manter Wesley na janela do meio do ano, o Corinthians precisará que, nos mata-matas, contra adversários menos frágeis que o medonho Racing-URU, Coronado e Garro repitam, como dupla, a ótima atuação desta terça-feira.

Saravá, São Jorge!

Paulinho Eterno

No minuto 77 (o ano de Basílio, a camisa de Coronado), Paulinho entrou no lugar de Breno Bidon para seus últimos minutos com o manto alvinegro. O craque histórico, pelo conjunto da obra pretérita, mereceu todos os aplausos e referência da massa.

No entanto, para não ser injustamente acusado de bem-humorado, sublinho que esta última passagem de Paulinho, que se encerrou na vitória sobre o Racing-URU, não precisaria ter acontecido. Aliás, até pela forma como o jogador foi apresentado, montado no trator da caloteira Taunsa, seria até melhor para as duas partes que não tivesse existido.