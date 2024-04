San Lorenzo pede desculpas ao Palmeiras e promete punição à torcedora

O San Lorenzo pediu desculpas ao Palmeiras pelo gesto racista de uma torcedora durante o jogo válido pela fase de grupos da Copa Libertadores. O clube argentino prometeu punir a mulher.

O que aconteceu

O San Lorenzo chamou o episódio de "repudiável" e afirmou que irá "proceder sem mais para sua suspensão preventiva dos direitos sociais e desportivos". O clube também quer impossibilitar a torcedora "de entrar futuramente em toda instalação do clube, caso não seja sócia".