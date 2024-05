Novela por renovação de Welington se arrasta no São Paulo; há culpados?

O futuro de Welington no São Paulo é cada vez mais incerto. O lateral-esquerdo, que ganhou a titularidade desde o início da temporada, tem vínculo com o Tricolor até o fim do ano, mas as conversas por uma renovação estão travadas diante de valores e do interesse de outros clubes. Ele pode, a partir de julho, assinar um pré-contrato com qualquer time de graça.

Novela Welington

O impasse vivido pelo atleta de 23 anos foi tema na Live Semanal do São Paulo, que contou com a participação de Arnaldo Ribeiro e Renan Teixeira. A atração é exibida todas as quintas-feiras no YouTube do UOL Esporte.

Para Arnaldo, há parcela de culpa da diretoria no imbróglio. O jornalista afirmou que houve mais de um momento em que as conversas por uma extensão contratual poderiam ganhar corpo nos últimos meses, mas o tempo passou sem qualquer avanço nas negociações.