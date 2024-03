Welington é o jogador do São Paulo com mais minutos na temporada

Após a saída de Caio Paulista, Welington se tornou o único lateral esquerdo do São Paulo. Diante disso, mesmo com as críticas, ele é o atleta com mais minutagem na temporada.

Em 14 jogos, o defensor soma 1,154 minutos em 2024, superior até mesmo ao goleiro Rafael (1,080). Pablo Maia (998), Alisson (969) e Calleri (930) completam o top cinco.