Santos volta de BH preocupado com João Paulo e em clima de vingança

O atacante do América-MG, no entanto, correu atrás da bola, ficou com a posse e chutou para o gol, que estava aberto em meio às dores de João Paulo. O juiz, por sua vez, não apitou e validou o gol.

Classificação e jogos Série B

O goleiro deixou o gramado chorando com suspeita de lesão tendínea no tornozelo esquerdo. O capitão foi substituído por Gabriel Brazão, estreante da noite, e passará por exames neste sábado (25).

um dos gols mais estranhos que eu já vi



o João Paulo sentiu uma lesão, e o jogador do América fez o gol



pic.twitter.com/pYnb4OUpzS -- DataFut (@DataFutebol) May 25, 2024

A suposta falta de fair play revoltou os paulistas diante de um Renato Marques que evitou confusão. O clima esquentou de vez com a marcação do gol e, praticamente no lance seguinte, Joaquim entrou em forte discussão com o jogador do América-MG.

Willian chegou a empatar, mas Juninho garantiu a vitória dos donos da casa, que subiram aos mesmos 15 pontos do Santos, mas ficam atrás pelo número de vitórias a menos.