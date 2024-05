Mais gols nos jogos? Como nova regra de impedimento pode impactar o futebol

O plano de mudar a regra da lei de impedimento deu um novo passo e deve chegar à International Football Associaton Board (Ifab) em breve. A ideia pode representar uma alteração significativa no futebol caso seja chancelada.

O que aconteceu

A proposta sugerida pelo ex-técnico do Arsenal Arséne Wenger foi aprovada nos testes realizados em jogos de divisões inferiores da Europa. De acordo com o jornal "The Times", a nova orientação será apresentada à International Football Associaton Board (Ifab), órgão que regula as regras do futebol.

A "nova regra" elimina o conceito que chamamos de "mesma linha" em lances de impedimento. Assim, o árbitro só vai determinar infração quando o corpo do atacante estiver completamente à frente do defensor. Ou seja, em lances que alguma parte do corpo estiver na "mesma linha", a jogada seguirá sem interferência da arbitragem (veja imagens abaixo).