Carille foge de polêmica sobre fair play, mas critica: 'Pior é a sequência'

O técnico Fábio Carille, do Santos, abordou o gol polêmico de Renato Marques, do América-MG, que chutou a bola para as redes após lesão de João Paulo, goleiro da equipe paulista. O comandante fugiu de polêmica sobre fair play, mas sinalizou que o pior foi "a sequência" da jogada.

O que ele falou?

Tudo acontece muito rápido. O pessoal do América-MG disse que ninguém avisou o jogador [Renato Marques], mas ali ninguém tinha que avisar. Já vimos isso em outros campeonatos de outros lugares. O pior depois é a sequência disso, né? Pelas informações que chegaram, mas enfim... A gente espera para poder opinar melhor. A gente acaba falando e não tendo provas Fábio Carille

Críticas ao VAR. "Acabei de ver que no segundo gol foi falta no Patati. Foi falta. É estranho, o VAR só trabalha quando quer. A gente não consegue entender. Eu fui defensor do VAR, mas há muito tempo é muito complicado. A gente tentou, lutou e tem dia que será assim. Continuamos na parte de cima da tabela. Agora é pensar no próximo jogo, contra o Botafogo."