United pode se juntar a outros gigantes em 'dança das cadeiras' de técnicos

Motta levou o Bologna de volta à Liga dos Campeões após 59 anos. O time é o atual terceiro colocado do Campeonato Italiano, à frente da própria Juventus nos critérios de desempate.

Já se imaginava que Massimiliano Allegri deixaria a Juventus, mas o italiano acabou demitido antes do fim da temporada. A diretoria bianconeri se irritou com a postura do treinador na final da Copa Itália. Na ocasião, Allegri foi expulso e discutiu depois com um diretor da equipe.

Milan

Paulo Fonseca, atual técnico do Lille Imagem: Sylvain Lefevre/Getty Images

O clube oficializou nesta sexta (24) que Stefano Pioli deixará o comando técnico após cinco temporadas. A despedida será no próximo sábado, contra a Salernitana, pelo Campeonato Italiano. O treinador conquistou um título da Serie A no período, encerrando jejum de 11 anos da equipe.

A bola da vez no Milan é o português Paulo Fonseca. A capa do jornal italiano La Gazzetta dello Sport desta sexta aponta que as negociações estão em estágios finais. O contrato deve ter duração de duas temporadas, com opção de mais uma. O vínculo de Fonseca com seu atual clube, o Lille, se encerra ao fim da temporada.