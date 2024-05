Capitão do América-MG pede desculpa por gol com goleiro do Santos machucado

Juninho, que é capitão do América-MG, pediu desculpas pelo gol marcado pelo companheiro Renato Marques, que chutou a bola para o gol do Santos em meio aos gritos de João Paulo para paralisar o duelo entre as equipes — o goleiro se machucou durante uma disputa com o jogador do time mineiro e foi substituído. O meio-campista falou no intervalo ao Premiere.

Erro assumido. "Sendo bem sincero: eu acho que erramos. Quando a gente fala de fair play..."

Exemplo fora do campo. "Há alguns dias, falei sobre a tragédia de Porto Alegre e cobrei que nós, como seres humanos, fôssemos melhores. Talvez na primeira oportunidade de demonstrarmos isso, falhamos."