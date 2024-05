Toni Kroos anuncia que vai se aposentar depois da Eurocopa

O meio-campista Toni Kroos anunciou nesta terça-feira (21) que irá se aposentar após a Eurocopa 2024. O Real Madrid, clube do alemão de 34 anos, foi o responsável pelo anúncio.

Estou feliz e orgulhoso por ter encontrado, em minha cabeça e coração, o momento certo para esta decisão. Minha vontade sempre foi terminar minha carreira no topo. A partir deste momento, em minha mente, há apenas um pensamento principal e nada me afastará disso: Vamos em busca da 15ª [Liga dos Campeões]! Toni Kross, em postagem no Instagram

O que aconteceu

Real Madrid apontou Kroos como "uma das grandes lendas do clube e do futebol mundial". Ele chegou ao clube merengue em 2014 e disputou 463 partidas.