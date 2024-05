Flamengo tem Léo Ortiz e novidade no gol para Copa do Brasil; veja os times

Léo Ortiz e Matheus Cunha são as novidades. O zagueiro entra na vaga de Léo Pereira, lesionado, enquanto o goleiro é a opção de Tite para a Copa do Brasil.

O jogo de ida terminou com vitória do Fla. No Maracanã, Pedro garantiu o 1 a 0 dos cariocas. Uma vitória simples do Amazonas leva o duelo aos pênaltis.

O confronto tem transmissão do Premiere (pay-per-view) e do SporTV (TV fechada). O Placar UOL acompanha em tempo real.

NOSSO TIME É A GENTE EM CAMPO! O MENGÃO ESTÁ ESCALADO PARA ENFRENTAR O AMAZONAS, PELA @CopaDoBrasilCBF! #VamosFlamengo #AMExFLA pic.twitter.com/yDI9Uou3Hv -- Flamengo (@Flamengo) May 22, 2024

Amazonas x Flamengo - Copa do Brasil

Data e hora: 22 de maio de 2024, às 21h30

Local: Arena da Amazônia, Manaus (AM)

