Fagner dedica vitória a Cássio e cita blindagem no elenco do Corinthians

O lateral Fagner explicou a homenagem que fez a Cássio, dedicou ao ídolo alvinegro a vitória do Corinthians por 2 a 1 sobre o América-RN e disse que o elenco se blinda das turbulências extracampo.

O que aconteceu

Fagner afirmou que pediu para vestir a camisa 12 de Cássio no primeiro jogo sem o goleiro. O lateral citou a longa amizade que tem com o goleiro, que foi para o Cruzeiro, e dedicou a ele o resultado da partida na Neo Química Arena.

Ele também disse que o grupo se blinda para não deixar as polêmicas externas atrapalharem o trabalho no CT. A gestão de Augusto Melo passa por situações delicadas envolvendo o intermediário do novo patrocinador máster e outras questões.