Corinthians pagou a intermediário apesar de nota com valor errado

O primeiro pagamento da Vai de Bet para o Corinthians foi de R$ 20 milhões, mas metade do valor correspondia a luvas - o bônus pago pela assinatura. O contrato contém uma cláusula dizendo que a comissão pela intermediação não vale para as luvas.

A nota é datada do dia 10 de janeiro e foi paga à Rede Social Media Design em 18 de março. O UOL teve acesso às notas e aos comprovantes bancários da transação. A segunda nota emitida pela empresa, datada de 1º de março, estava com o valor correto e foi paga no dia 21 de março.

O UOL perguntou ao Corinthians sobre o valor da nota e as datas do pagamento no final da tarde de terça-feira. Assim que o clube responder, a matéria será atualizada.

Repasses para empresa de laranja

As duas notas fiscais são o centro da denúncia publicada por Juca Kfouri em sua coluna no UOL na segunda-feira. Após receber R$ 1,4 milhão, a Rede Social enviou R$ 1,06 milhão, em duas transferências, para a Neoway Soluções.

A Neoway tem como sócia Edna Oliveira dos Santos, moradora de uma casa sem eletricidade no Jardim Caraminguava, em Peruíbe, São Paulo. Juca Kfouri conta que ela vive de Auxílio Brasil, desconhece Alex Cassundé, o dono da Rede Social Media Design, e ficou muito assustada ao ser abordada.