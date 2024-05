Hernan: Gabigol ficou surpreso com abraço da torcida do Flamengo em Manaus

Gabigol se surpreendeu positivamente com o abraço de torcedores do Flamengo na chegada do time em Manaus, informou o colunista André Hernan, no De Primeira. O Rubro-Negro joga hoje às 21h30 (de Brasília), contra o Amazonas, pela terceira fase da Copa do Brasil.

Segundo Hernan, a acolhida em Manaus animou Gabigol para recuperar sua moral com a torcida do Flamengo, que ficou abalada pelo episódio da foto com a camisa do Corinthians.