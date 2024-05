Textor consegue decisão favorável no STJD e freia pagamento de multa

Esse inquérito foi aberto a pedido do Textor e envolve os relatórios da Good Game e as alegações feitas pelo dirigente alvinegro.

A suspensão do processo tira, por ora, o assunto Textor da pauta do Pleno do STJD. Ele fora condenado em primeira instância e a atitude dele seria avaliada em segunda instância.

A decisão da suspensão foi do auditor Luiz Felipe Bulus, relator do caso no Pleno.

O que o relator considerou

Na decisão desta segunda-feira (20), Bulus disse que "há estreito relacionamento entre os dois procedimentos", referindo-se ao processo contra Textor e o inquérito.

Textor, por enquanto, continua suspenso, mas em razão de outro processo. Ele foi punido porque disse que havia corrupção, depois da virada que o Botafogo levou do Palmeiras, no Brasileirão do ano passado.