Textor fez escola? Colunistas debatem 'chororô' dos cartolas no Brasileirão

Casão: Textor hoje não pode falar nada porque acusou sem provas

O Textor fez um péssimo trabalho ao péssimo futebol brasileiro que já era péssimo de arbitragem. Ele foi tão mal, tão mal, tão mal, que hoje ele poderia espernear porque não foi impedimento do lateral do Botafogo. Na minha visão, o VAR anulou a jogada de uma forma errada. O papo do áudio do VAR é tão escandaloso... Assim, não é de roubo, não é de desonestidade, é de falta de conhecimento e de competência para trabalhar com a máquina. E os árbitros a cada rodada se escondem mais da responsabilidade e jogam a decisão principal de uma partida para o VAR. Eles não conseguem decidir nada, eles não têm mais personalidade. Antes, eles erravam porque eram ruins, mas tinham que bancar; agora eles não bancam mais nada, jogam para o VAR e aí fica aquela discussão. O Textor, hoje, teria total razão de falar um montão, mas ele não pode — ele está constrangido porque ele já fez isso sem razão e sem provas. Agora, no momento que ele tem razão, ele não pode fazer.

