Textor envia ao STJD gravação usada para alegar corrupção de ex-árbitro

John Textor, dono da SAF Botafogo, enviou ao Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) o áudio em que um ex-árbitro aparece reclamando de supostas propinas não recebidas. A medida faz parte do cumprimento da decisão do tribunal de obrigar o dirigente a mostrar alguma das provas que o levaram a dizer que tinha corrupção na arbitragem. O dirigente alvinegro, inclusive, recorreu contra essa decisão, que também gerou multa de R$ 60 mil por "deixar de colaborar com a Justiça Desportiva".

O que aconteceu

A fala de Textor sobre a existência do áudio e a decisão inicial de não enviá-lo ao STJD formaram a mescla que gerou um processo contra o dirigente do Botafogo.

Ele foi condenado em primeira instância com base no artigo 220-A do Código Brasileiro de Justiça Desportiva (CBJD), mas o caso será avaliado em segunda instância — até porque a procuradoria do tribunal também recorreu.