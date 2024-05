Pedrinho recebe prefeito do Rio em São Januário antes de jogo do Vasco

Eduardo Paes, prefeito do Rio de Janeiro, esteve em São Januário para acompanhar o duelo entre Vasco e Fortaleza, pela Copa do Brasil. Ele é torcedor declarado do Cruz-Maltino.

Conversa com Pedrinho

Eduardo Paes esteve no camarote da presidência antes de a bola rolar. Ele conversou com Pedrinho e outros membros da diretoria.

O Vasco estreitou laços com poderes municipais do Rio em meio às conversas para a venda do potencial construtivo de São Januário. O projeto foi debatido na Câmara de Vereadores na última semana.