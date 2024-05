Flamengo finaliza preparação para enfrentar o Amazonas; veja a escalação

Léo Pereira é desfalque por lesão na coxa esquerda. Ortiz vai ganhar a vaga, mesmo que David Luiz tenha sido o escolhido no jogo passado.

Já Matheus Cunha recebe a oportunidade porque será o goleiro do Fla na Copa do Brasil. Rossi, portanto, começa no banco de reservas.

Em última fase da transição, Erick Pulgar não viaja com o grupo. Ele voltou aos treinos, mas ainda não vai jogar. Allan se mantém como titular.

Envolvido em polêmica nos últimos dias, Gabigol viaja com a delegação. Ele é a principal opção do Flamengo para o setor, já que Carlinhos não pode atuar na competição. Pedro vem jogando com algumas dores no adutor da coxa direita, mas começa a partida.

Flamengo e Amazonas se enfrentam na Arena da Amazônia às 21h30 (de Brasília). A ida foi 1 a 0 para os cariocas, que tentam avançar às oitavas da Copa do Brasil.