'Compra o Vasco': torcida brinca com 'Tia Leila' após flerte com Crefisa

Mesmo com todo o caos envolvendo a SAF, houve quem levou com bom humor a situação antes do Vasco e Fortaleza, pela Copa do Brasil. Do lado de fora de São Januário, "sósias" de Leila Pereira — presidente do Palmeiras — e de Josh Wander — sócio da 777 Partners, divertiram os torcedores.

"Compra o Vasco!"

O "sósia" de Leila Pereira já é um personagem conhecido da torcida do Palmeiras. Trata-se do humorista Lipe Araújo, que faz sucesso nos jogos no Allianz Parque (SP).

O "Leila da Torcida" ouviu pedidos dos vascaínos para que comprasse o Vasco. Ao lado do "sósia" de Josh Wander, o humorista respondeu ao UOL se havia desistido de adquirir a SAF cruzmaltina: