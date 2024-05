Presidente de time português discute e agride torcedor em aeroporto; veja

Há muito tempo que, nos jogos em casa, ele profere palavras ofensivas a nós. Constantemente ele vira para a tribuna no final dos jogos e ofende tudo e todos. Não devia ter acontecido. Mais que ninguém, eu, presidente do Marítimo, e todos aqueles que trabalham comigo no clube, queriam que o Marítimo ganhasse o jogo com o Académico de Viseu. Carlos André Gomes, em nota enviada ao jornal "JM Madeira"

O episódio aconteceu horas após o empate do Marítimo contra o Académico de Viseu, pela segunda divisão do Campeonato Português. O time de Carlos André Gomes vencia o jogo por 2 a 1 até os 38 minutos do segundo tempo, mas cedeu a igualdade.

Com o resultado, o Marítimo fechou o torneio no 4° lugar e ficou fora do playoff de acesso à elite da competição. Apenas os dois primeiros colocados garantiram vaga direta à 1ª divisão, enquanto o terceiro disputará um mata-mata contra o antepenúltimo da divisão acima pela vaga final.