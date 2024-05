Liverpool oficializa holandês Arne Slot como técnico que substituirá Klopp

Slot e Klopp se despediram de seus clubes no mesmo dia. O futuro técnico do Liverpool deixou o Feyenoord com goleada por 4 a 0 diante do Excelsior neste domingo (19). Já o alemão viu os Reds superarem o Wolverhampton por 2 a 0 e recebeu homenagens.

Quem é Arne Slot

Arne Slot com a taça da Copa da Holanda de 2023/24 Imagem: DeFodi Images/DeFodi Images via Getty Images

Passagem de sucesso no Feyenoord. O principal trabalho da carreira de Slot como treinador foi justamente no terceiro maior campeão do futebol holandês. O treinador passou três temporadas na equipe de Roterdão, após passagens pelos mais modestos Cambuur e AZ Alkmaar.

Dois títulos nacionais. Longe do número expressivo de troféus conquistado em seus tempos áureos, o Feyenoord voltou a fazer campanhas expressivas em território nacional com Arne Slot. A equipe conquistou o Campeonato Holandês em 2022/23. Na atual temporada, o time foi vice-campeão nacional — atrás somente do PSV, que teve desempenho histórico de 89,2% de aproveitamento — e levantou a taça da Copa da Holanda, em final contra o NEC.

Melhor técnico do país. Slot conquistou as duas últimas edições do Prêmio Rinus Michels, honraria que homenageia o principal treinador do futebol holandês em cada temporada. Ele superou Erik Ten Hag, atual comandante do Manchester United, em 2021/22, mesmo com o Ajax sendo campeão nacional — amostra do trabalho de Slot com recursos financeiros inferiores.