Torcedores do Liverpool se despedem do comando de Klopp: "Um de nós"

Os torcedores do Liverpool se despediram do carismático técnico Juergen Klopp neste domingo com canções, murais e outras homenagens, após um reinado de oito anos que trouxe de volta os dias de glória a um dos maiores clubes da Inglaterra.

O alemão de 56 anos liderou seus amados Reds pela 491ª e última partida contra o Wolverhampton Wanderers diante de um estádio de Anfield completamente lotado.

Klopp e seus jogadores foram recebidos em uma atmosfera festiva enquanto multidões faziam fila nas ruas para receber o ônibus do time. Ele examinou com atenção a torcida durante a tradicional cantoria de "You'll Never Walk Alone" antes do início do jogo, e em seguida bateu seguidas vezes com a mão no peito, na altura do coração.