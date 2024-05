Paralisação: 86 mil pessoas dependem diretamente de jogos para ter trabalho

No programa Finanças do Esporte, que acontece toda sexta-feira às 10h no Youtube do UOL Esporte, o colunista Rodrigo Mattos mostrou o impacto financeiro imediato da paralisação por duas rodadas do Brasileirão, em virtude das enchentes no Rio Grande do Sul.

Segundo levantamento da CBF, uma rodada do campeonato emprega 86 mil pessoas diretamente em todo o país. Isso sem contar os empregos informais que são movimentados no dia dos jogos, explicou Mattos.