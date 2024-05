Casares nega conversa com Boca por James, mas não descarta saída do meia

O presidente Julio Casares, do São Paulo, negou qualquer conversa com o Boca Juniors por James Rodríguez. O mandatário, porém, não descartou a saída do meio-campista, que anda em baixa no clube desde a chegada de Zulbeldía.

Vejo [boatos] nas redes e me surpreendo a cada dia. Notícias do Boca, que nós não temos nenhuma ponta de realidade, a questão do Everton é um time onde ele já jogou, portanto é um sentimento que ele tem. Janela sempre se aprecia chegada e saída de jogadores, desde que seja bom para jogador e para a instituição. Julio Casares, para a ESPN